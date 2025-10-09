Жители российского города пожаловались на стаю неуловимых собак

Жильцы ЖК в Екатеринбурге пожаловались на стаю неуловимых диких собак

Жильцы жилого комплекса (ЖК) «Просторы» в Екатеринбурге пожаловались на стаю диких собак, которых не может поймать спецслужба. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Как рассказали недовольные, в районе всегда было много бродячих животных, однако недавно псы начали собираться в стаю. Собаки громко воют по ночам, а также нападают на прохожих и их питомцев — некоторых уже покусали.

Отловом занимается региональный оператор «Спецавтобаза», однако специалисты не могут справиться с задачей — по их словам, животные постоянно убегают. Сотрудники продолжают регулярно выезжать по адресу, где замечают собак, оператор также готовится отправить дополнительную бригаду отлова.

