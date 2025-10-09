Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 9 октября 2025Ценности

Звезда «Гарри Поттера» раскрыла правду о кольце на безымянном пальце с Недели моды

Актриса Эмма Уотсон призналась, что кольцо с Недели моды ей подарили друзья
Мария Винар

Фото: Neil Mockford / GC Images

Британская актриса Эмма Уотсон раскрыла правду о кольце, которое заметили на ее безымянном пальце на Неделе моды. Своими размышлениями она поделилась в подкасте On Purpose.

Звезда «Гарри Поттера» рассказала, что это украшение, оформленное 22 серебряными лепестками и бриллиантом, подарили ей близкие друзья. «22 человека вложились, чтобы подарить мне это кольцо. У меня никогда в жизни не было ничего настолько ценного, потому что для меня это олицетворяет жизнь, которую я построила, ту, которую я действительно хотела, ту, которая была построена на сообществе, моих корнях, вере и доверии», — объяснила она.

Также знаменитость призналась, что очень рада иметь в своем окружении преданных и искренних друзей. «Мне нравится, что каждый раз, когда я смотрю на свой палец, я вижу лица всех людей, которые его для меня купили», — отметила она.

В сентябре Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России обвинило ВСУ в подрыве аммиакопровода в зоне СВО при отступлении

    Туалет с развлечениями появился в Москве

    Военкор рассказал о серьезных перебоях на железных дорогах Украины после ударов ВС России

    Токаев анонсировал свой визит в Россию

    Медведев поблагодарил Ким Чен Ына

    Производство репрессированного в 1930-х годах агиттекстиля возобновили в России

    На Украине назвали цель ударов по железнодорожной инфраструктуре

    Развод Самойловой с Джиганом опровергли

    Поплавская заявила о пропитых мозгах Лазаревой

    Работника завода раздавило бетономешалкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости