Звезда «Гарри Поттера» раскрыла правду о кольце на безымянном пальце с Недели моды

Актриса Эмма Уотсон призналась, что кольцо с Недели моды ей подарили друзья

Британская актриса Эмма Уотсон раскрыла правду о кольце, которое заметили на ее безымянном пальце на Неделе моды. Своими размышлениями она поделилась в подкасте On Purpose.

Звезда «Гарри Поттера» рассказала, что это украшение, оформленное 22 серебряными лепестками и бриллиантом, подарили ей близкие друзья. «22 человека вложились, чтобы подарить мне это кольцо. У меня никогда в жизни не было ничего настолько ценного, потому что для меня это олицетворяет жизнь, которую я построила, ту, которую я действительно хотела, ту, которая была построена на сообществе, моих корнях, вере и доверии», — объяснила она.

Также знаменитость призналась, что очень рада иметь в своем окружении преданных и искренних друзей. «Мне нравится, что каждый раз, когда я смотрю на свой палец, я вижу лица всех людей, которые его для меня купили», — отметила она.

