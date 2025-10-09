Культура
14:47, 9 октября 2025

Звезда «Волка с Уолл-стрит» изменился до неузнаваемости

Папарацци запечатлели изменившегося до неузнаваемости актера Джона Хилла
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matthias Nareyek / Getty Images

Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джона Хилл попал в объективы папарацци во время съемок нового фильма Cut Off. Соответствующие кадры публикует New York Post.

На фотографиях 41-летний артист выходит из трейлера между дублями. Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» заправил обтягивающую водолазку с леопардовым принтом в узкие джинсы и дополнил наряд черным ремнем. По мнению журналистов, Хилл значительно похудел и изменился до неузнаваемости.

Отмечается, что вес актера регулярно менялся на протяжении многих лет, и он открыто рассказал об этом во время выступления на «Шоу Эллен ДеДженерес» в 2018 году.

Ранее легендарный американский актер, номинант на премию «Оскар» Микки Рурк попал в объективы папарацци, когда появился на пороге своего дома в Беверли-Хиллз. На кадрах он выглядит «растрепанным, с неопрятными седыми волосами».

