18:37, 10 октября 2025Ценности

Адвокат объяснил желание Аршавина снизить алименты детям фразой «деньги идут на сумки»

Добровинский: Аршавин снизит алименты, так как деньги идут на нужды Барановской
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Адвокат Александр Добровинский объяснил желание экс-футболиста Андрея Аршавина снизить алименты фразой «деньги идут на сумки Birkin». Разговор с правозащитником публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам юриста, спортсмен хочет снизить сумму выплат на детей, которых они воспитывают с ведущей Юлией Барановской, так как считает, что его деньги идут на ее личные нужды.

«Мужчина считает, что те деньги, что он дает в виде алиментов, идут не на детей, а прямо на сумки Birkin, полеты на Бали и так далее. Детям они не доходят. Юля получала хорошие алименты до поры до времени, пока играл Аршавин», — считает собеседник издания.

В сентябре Аршавин подал иск к Барановской с требованием изменить размер алиментов.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировали брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

    Все новости