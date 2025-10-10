Адвокат объяснил желание Аршавина снизить алименты детям фразой «деньги идут на сумки»

Добровинский: Аршавин снизит алименты, так как деньги идут на нужды Барановской

Адвокат Александр Добровинский объяснил желание экс-футболиста Андрея Аршавина снизить алименты фразой «деньги идут на сумки Birkin». Разговор с правозащитником публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам юриста, спортсмен хочет снизить сумму выплат на детей, которых они воспитывают с ведущей Юлией Барановской, так как считает, что его деньги идут на ее личные нужды.

«Мужчина считает, что те деньги, что он дает в виде алиментов, идут не на детей, а прямо на сумки Birkin, полеты на Бали и так далее. Детям они не доходят. Юля получала хорошие алименты до поры до времени, пока играл Аршавин», — считает собеседник издания.

В сентябре Аршавин подал иск к Барановской с требованием изменить размер алиментов.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировали брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.