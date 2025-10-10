Боец СВО рассказал об объявленной в ВСУ награде за расправу над жителями Курской области

Боец СВО Джанкой: ЕС платил ВСУ за расправу над жителями Курской области

Боец СВО с позывным Джанкой рассказал об объявленной в Вооруженных силах Украины (ВСУ) награде за расправу над жителями Курской области. Фрагмент эфира телеканала «Звезда» с его участием опубликован в Telegram.

На записи солдат рассказывает, что один из украинских пленных рассказал ему о финансовой мотивации каждого из солдат ВСУ в Курской области в период оккупации. По его словам, за расправу над каждым мирным жителем Европа платила по тысяче долларов.

Джанкой добавил, что на украинской стороне были наемники, одной из основных задач которых было уничтожение мирного населения.

Тем временем ВСУ не оставляют попыток восстановить свое присутствие в российском приграничье. 9 октября стало известно об активизации противника в курском приграничье.