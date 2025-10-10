Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 10 октября 2025Россия

Боец СВО рассказал об объявленной в ВСУ награде за расправу над жителями Курской области

Боец СВО Джанкой: ЕС платил ВСУ за расправу над жителями Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец СВО с позывным Джанкой рассказал об объявленной в Вооруженных силах Украины (ВСУ) награде за расправу над жителями Курской области. Фрагмент эфира телеканала «Звезда» с его участием опубликован в Telegram.

На записи солдат рассказывает, что один из украинских пленных рассказал ему о финансовой мотивации каждого из солдат ВСУ в Курской области в период оккупации. По его словам, за расправу над каждым мирным жителем Европа платила по тысяче долларов.

Джанкой добавил, что на украинской стороне были наемники, одной из основных задач которых было уничтожение мирного населения.

Тем временем ВСУ не оставляют попыток восстановить свое присутствие в российском приграничье. 9 октября стало известно об активизации противника в курском приграничье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости