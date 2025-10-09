Стало известно о военной операции против ВСУ у границы Курской области

Российские военные ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-2» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ границы Курской области. О военной операции против ВСУ стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Как уточнили авторы портала, удары наносились на теткинском и глушковском направлениях (близ населенных пунктов Теткино и Глушково соответственно). Сколько беспилотников было выпущено по позициям противника, не сообщается.

Цель удара находилась в районе населенного пункта Ворожба Сумской области — «Герани» попали по логистическим узлам ВСУ.

Ранее были опубликованы уникальные кадры операции «Поток» в Курской области, в ходе которой российские военные по трубе подземного газопровода вышли в тыл к занявшим Суджу бойцам Вооруженных сил Украины.