15:44, 8 октября 2025Россия

Опубликованы уникальные кадры операции российских военных в трубе подземного газопровода

Военкор Стешин показал ранее не выкладывавшиеся кадры операции «Поток»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Опубликованы уникальные кадры операции «Поток» в Курской области, в ходе которой российские военные по трубе подземного газопровода вышли в тыл к занявшим Суджу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кадры показал военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

Журналист опубликовал отрывки из клипа на песню Сергея Шолоха, в котором, как он утверждает, были использованы редкие документальные кадры. «Половину документальных съемок не видел, и нигде они [ранее] не выкладывались», — подписал видео Стешин.

На кадрах видно готовящихся к проходу по трубе российских военных. Некоторые из них используют баллончики с кислородной смесью. Лица и форма бойцов испачканы присадками из трубы. Также на видео есть момент с военнослужащим в водолазной маске, находящимся в воде.

О подробностях операции рассказывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, более 600 штурмовиков преодолели расстояние в 15 километров внутри трубы и вышли в глубине боевых порядков ВСУ. В сводном штурмовом подразделении были задействованы бойцы добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда спецназа «Ахмат».

После операции «Поток» российские военные неоднократно использовали аналогичную тактику во время атак на позиции ВСУ. Так, похожим способом они действовали во время боев за один из опорных пунктов в ДНР.

