Депутат Рады отказалась от мандата для службы в ВСУ

Нардеп Черновол отказалась от мандата ради службы в ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол отказалась от мандата ради службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова публикует Telegram-канал «Страна.ua».

«Я хочу успокоить своих избирателей — я не отказалась от депутатского мандата. Я попросила ЦИК предоставить мне отсрочку на год для выполнения боевых задач», — сказала она.

Нардеп отметила, что служба для нее важнее и призвала мужчин идти в ряды ВСУ. Черновол была назначена депутатом от партии «Европейская солидарность» вместо Андрея Парубия, который 30 августа во Львове получил из огнестрельного оружия ранение с летальным исходом.

Ранее стало известно, что на Украине в спешном порядке начали формировать мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев.

