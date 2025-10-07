На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин

На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин до 60 лет

На Украине в спешном порядке начали формировать мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как уточнил источник, поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет. «Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО», — говорится в сообщении.

В силовых структурах добавили, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев.

Ранее сообщалось, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин.