Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:28, 8 октября 2025Бывший СССР

На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин

На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин до 60 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Украине в спешном порядке начали формировать мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как уточнил источник, поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет. «Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО», — говорится в сообщении.

В силовых структурах добавили, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев.

Ранее сообщалось, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    Стало известно о популярности антивоенных фракций в ЕС и НАТО

    Россиянам обещали самые долгие новогодние выходные за многие годы

    Пророссийски настроенные мирные жители стали проблемой для ВСУ

    На Западе назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России

    Захарова пошутила про планы Макрона выступить с заявлением

    В российском регионе в шесть раз увеличат выплату за привлечение иностранцев в зону СВО

    Популярная модель показала фото в прозрачном платье

    Европейский город накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако

    В России начнут присваивать звания добровольцам в упрощенном порядке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости