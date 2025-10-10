Силовые структуры
Экс-главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга оставили в СИЗО

Экс-главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински оставили под стражей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды Свердловской области»

Бывшего лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахина Шыхлински оставили под стражей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным издания, суд рассмотрел материалы дела и не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Шыхлински будет находиться в СИЗО до 30 декабря.

Ранее председатель областной общественной наблюдательной комиссии Владимир Попов рассказал, что обвиняемый содержится в одиночной камере местного СИЗО №1. Он пожилой и больной человек, которому в любой момент может понадобиться экстренная помощь. Сокамерник мог бы позвать для него врачей и поднять тревогу, отметил Попов.

Шыхлински уверен в своей невиновности и считает себя жертвой обстоятельств.

