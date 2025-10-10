Мир
00:53, 10 октября 2025Мир

Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» собрал овации

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Yara Nardi / Reuters

Документальный фильм Cover-Up («Утаивание»), посвященный карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его самым громким расследованиям, включая публикацию о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», собрал овации на спецпоказе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — ответил американский журналист на критику в фильме, говоря о расследовании подрыва газопроводов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Именно американские водолазы якобы заложили взрывчатку под газопроводы во время натовских учений Baltops 2022, а позже норвежские союзники Штатов привели ее в действие.

