Минобороны России объявило о возмездии «Кинжалами» за террористические атаки ВСУ

МО: В ответ на террористические атаки Россия нанесла массированный удар по ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ответ на террористические атаки Киева по объектам на территории России Вооруженные силы страны нанесли массированный удар по объектам энергетики, которые обеспечивали работу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе возмездия объявило Министерство обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, удар возмездия наносился в том числе с помощью высокоточных гиперзвуковых ракет «Кинжал». Кроме того, для поражения работавшей на военно-промышленный комплекс Украины инфраструктуры российские военные применяли ударные беспилотники.

«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
Сегодня
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее было объявлено о применении трехтонной бомбы в зоне специальной военной операции. Под удар попали пункты временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ.

