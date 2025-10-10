Объявлено о применении трехтонной бомбы в зоне СВО

МО РФ объявило об ударе по позициям ВСУ трехтонной ФАБ и высокоточной ракетой

Пункты временной дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись удару трехтонной фугасной авиационной бомбы (ФАБ) и высокоточной ракеты в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram объявило Министерство обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, позиции ВСУ были оборудованы в населенных пунктах Вишневое и Богуславка.

«Командованием было принято решение о нанесении ударов с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39», — рассказали в МО. Уточняется, что после применения этих снарядов позиции ВСУ были «разнесены».

Известно, что ФАБ без взрывателей весит 3067 килограммов, а ее длина — 3,3 метра. Боеприпас несет 1387 килограммов тротила.

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно попытались использовать в зоне СВО прозванные «машинами апокалипсиса» броневики Senator.