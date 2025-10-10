Мир
22:12, 10 октября 2025Мир

Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила свою награду Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила свою награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она написала в соцсети X.

Политик отметила, что вручение премии стало признанием борьбы всех венесуэльцев за свободу. Она подчеркнула, что рассчитывает на поддержку американского лидера, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира как главных союзников.

«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — заявила Мачадо.

Ранее сообщалось, что Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета присудить премию мира не ему, а оппозиционному бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

