Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила свою награду Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила свою награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она написала в соцсети X.

Политик отметила, что вручение премии стало признанием борьбы всех венесуэльцев за свободу. Она подчеркнула, что рассчитывает на поддержку американского лидера, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира как главных союзников.

«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — заявила Мачадо.

Ранее сообщалось, что Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета присудить премию мира не ему, а оппозиционному бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

