Марочко сообщил об окружении бойцов ВСУ в районе станции Купянск

Эксперт Марочко: Сотня украинских военных окружена в центре Купянска

Сотня украинских бойцов была окружена в районе железнодорожной станции Купянск-Южный. Она находится в центральной части города Купянск в Харьковской области, проинформировал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточенных боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный», — уточнил он.

По его словам, российская сторона также зачистила участок местности по улице Защитников Отечества и заняла Автотранспортный колледж.

Накануне сообщалось, что российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Помимо этого, ВС РФ удалось продвинуться в центре города

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выступил с прогнозом, что российские военные полностью возьмут под контроль Купянск Харьковской области в этом месяце.