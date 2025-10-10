Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 10 октября 2025Мир

Мелания Трамп поговорила с Путиным

AP: Мелания Трамп обсудила с Путиным возвращение украинских детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп обсудила с президентом России Владимиром Путиным возвращение украинских детей домой. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

«Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных в эту войну», — подчеркнула супруга американского лидера.

Ранее стало известно, что Владимир Путин ответил на письмо Мелании Трамп о якобы похищенных украинских детях. По словам супруги американского лидера, теперь появился «открытый канал коммуникации» по вопросу возвращения украинских детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости