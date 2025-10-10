Путин ответил на письмо Мелании Трамп

Reuters: Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо о детях с Украины

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что российский президент Владимир Путин ответил на ее письмо о якобы похищенных украинских детях. Об этом сообщает Reuters.

По словам супруги американского лидера, теперь появился «открытый канал коммуникации» по вопросу возвращения украинских детей. Она подчеркнула, что ее представитель напрямую работает с командой главы РФ.

Трамп также выразила надежду, что на Украине «в скором времени» будет установлен мир.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо Мелании с просьбой защитить детей.