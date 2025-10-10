Из жизни
18:26, 10 октября 2025Из жизни

Мужчина девять дней рыл тоннель и украл четыре килограмма золота

В Мьянме мужчина прорыл тоннель к ювелирному магазину и украл золотые украшения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: MeKong News

В Мьянме раскрыто дело о краже в ювелирном магазине с использованием подземного хода. Об этом сообщает Shin Chew Daily.

Неизвестный мужчина на протяжении девяти дней тайно рыл тоннель к магазину, который привел его прямо в торговый зал. В результате преступник сумел украсть четыре килограмма золотых украшений, общая стоимость которых оценивается в сотни миллионов рублей.

«Он работал днем на мойке машин, а ночью копал, кроме тех случаев, когда шел дождь», — рассказали в полиции. Идея нестандартной кражи пришла к злоумышленнику после того, как он заметил просторную систему подземных коммуникаций возле ювелирного магазина. По словам вора, подкоп показался ему более изощренным способом.

Часть украденного золота весом 551 грамм мужчина успел продать, выручив около шести миллионов рублей. На полученные средства он приобрел новый мобильный телефон. Через три дня его задержали.

Ранее сообщалось, что в Таиланде учитель затеял ограбление, пытаясь решить финансовые проблемы. Он ворвался в ювелирный магазин в торговом центре, одетый в черную рубашку и красный мотоциклетный шлем, и стал хватать с витрины украшения, а потом попытался убежать.

.
