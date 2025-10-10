Интернет и СМИ
На Украине создали «список позора» зарубежных СМИ и пригрозили им последствиями

МИД Украины запретит въезд сотрудникам СМИ, съездивших в пресс-тур в ДНР
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина запретит въезд сотрудникам нескольких зарубежных СМИ, которые участвовали в организованном Россией пресс-туре в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

По его словам, речь идет о пресс-туре в Авдеевку и Курахово. Тихий добавил, что в перечень попали французское и американское агентства AFP и Associated Press, базирующийся в Дубае телеканал Al Arabiya, турецкая газета Milliyet и другие СМИ. Кроме представителей прессы, в пресс-туре побывали блогеры и бывшие чиновники из разных стран, уточнил Тихий.

Спикер МИД Украины назвал созданный ведомством перечень «списком позора». «По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд», — подчеркнул он. Тихий также пригрозил СМИ, которые поучаствовали в организованном Россией пресс-туре, другими последствиями. Однако о каких именно санкциях идет речь, не уточняется.

4 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал новые санкции против промышленных предприятий России. Уточнялось, что были введены санкции против российских производителей беспилотников и компаний, связанных с нефтяным сектором.

.
