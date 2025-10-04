Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:47, 4 октября 2025Бывший СССР

Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел новые санкции против промышленных предприятий России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против промышленных предприятий России. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Подписал сегодня несколько новых санкционных решений, это разные направления наших санкций», — написал украинский лидер.

По его словам, были продлены санкции, у которых истекал срок и которые касаются российских предпринимателей. Также введены новые санкции против российских производителей беспилотников и против компаний, связанных с нефтяным сектором, уточнил политик.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что украинские власти пойдут на отчаянные провокации против России. По его мнению, целью будет вовлечение НАТО в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

    Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога

    Итальянский художник написал портрет погибшей при обстреле ВСУ девочки

    Стало известно число пострадавших во время беспорядков в Грузии полицейских

    Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

    Стало известно о неудачах ВСУ на изюмском направлении

    Оппозиционное движение победило на выборах в парламент Чехии

    Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости