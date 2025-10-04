Зеленский ввел новые санкции против промышленных предприятий России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против промышленных предприятий России. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Подписал сегодня несколько новых санкционных решений, это разные направления наших санкций», — написал украинский лидер.

По его словам, были продлены санкции, у которых истекал срок и которые касаются российских предпринимателей. Также введены новые санкции против российских производителей беспилотников и против компаний, связанных с нефтяным сектором, уточнил политик.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что украинские власти пойдут на отчаянные провокации против России. По его мнению, целью будет вовлечение НАТО в конфликт.