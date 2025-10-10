Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 10 октября 2025Мир

НАТО начало работу над планами действий при нарушении воздушного пространства

El Mundo: НАТО унифицирует планы действий при нарушении воздушного пространства
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: French Armed Forces / Reuters

НАТО унифицирует планы действий при нарушении воздушного пространства. О начале работы государств Североатлантического альянса в этом направлении сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.

«Цель заключается в том, чтобы пилот чувствовал себя увереннее, чтобы открыть огонь. Были случаи, когда пилоты были готовы стрелять по беспилотнику, но протокол страны, над которой он находился, не позволял этого или был неясным», — отметил дипломатический источник газеты.

Ожидается, что вопрос унификации планов действий будет затронут на встрече министров обороны НАТО на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Европейского союза (ЕС) сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС. Документ поощряет любые инициативы, которые позволят европейскому объединению и его государствам-членам принимать «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости