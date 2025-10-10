НАТО начало работу над планами действий при нарушении воздушного пространства

El Mundo: НАТО унифицирует планы действий при нарушении воздушного пространства

НАТО унифицирует планы действий при нарушении воздушного пространства. О начале работы государств Североатлантического альянса в этом направлении сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.

«Цель заключается в том, чтобы пилот чувствовал себя увереннее, чтобы открыть огонь. Были случаи, когда пилоты были готовы стрелять по беспилотнику, но протокол страны, над которой он находился, не позволял этого или был неясным», — отметил дипломатический источник газеты.

Ожидается, что вопрос унификации планов действий будет затронут на встрече министров обороны НАТО на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Европейского союза (ЕС) сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС. Документ поощряет любые инициативы, которые позволят европейскому объединению и его государствам-членам принимать «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства».