Politico: Конституция ФРГ запрещает ВС сбивать БПЛА из-за нацистского прошлого

Вооруженные силы (ВС) ФРГ не могут просто сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во внутреннем воздушном пространстве страны — и во многом это связано с мерами защиты, принятыми для того, чтобы избежать повторения нацистского прошлого страны. Об этом сообщает Politico.

Конституция Германии, принятая под влиянием Второй мировой войны, прямо запрещает вооруженным силам играть ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности страны. Это связано с тем, что ее авторы помнили о том, как нацисты и их пособники исторически злоупотребляли военной мощью Германии для преследования левых политических сил.

«Нам необходимо внести поправки в законы, чтобы единственный, кто может этим заняться, а именно бундесвер, также получил полномочия делать это», — заявил председатель комитета по обороне немецкого бундестага и член консервативного блока канцлера Фридриха Мерца Томас Ревекамп.

Как отмечает издание, хотя бундесвер теоретически может закупить оружие внутри страны в случае масштабного вторжения, по мнению экспертов-юристов, атаки беспилотников пока не считаются достаточно серьезными атаками. Согласно действующему законодательству, бундесвер имеет право сбивать беспилотники только над военными базами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления ряда политиков Евросоюза о связи необычных полетов беспилотников в различных частях Европы с Россией безосновательны. Он отметил, что сейчас в ЕС очень много политиков склонны во всем огульно винить Россию.