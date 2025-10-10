Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

Полузащитника футбольного клуба «Монако» Александра Головина оценивают дороже вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Данные приводятся на портале Transfermarkt.
На октябрь 2025 года трансферная стоимость Головина составляет 20 миллионов евро. В то же время Сафонова оценивают в 18 миллионов.
Самым дорогим российским игроком является полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Батраков. Его стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. По подсчетам портала Transfermarkt, за это время полузащитник из-за различных повреждений пропустил 604 дня. В среднем он получал около трех травм за сезон.
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.