Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
4:0
Завершен
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
4:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
2:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
0:0
Перерыв
live
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
1:3
Перерыв
live
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
1:0
Перерыв
live
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
2:0
Перерыв
live
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
0:0
Перерыв
live
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
1:0
Перерыв
live
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
0:0
Перерыв
live
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
22:29, 10 октября 2025Спорт

Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

Полузащитник «Монако» Головин обогнал вратаря Сафонова по трансферной стоимости
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов

Полузащитника футбольного клуба «Монако» Александра Головина оценивают дороже вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Данные приводятся на портале Transfermarkt.

На октябрь 2025 года трансферная стоимость Головина составляет 20 миллионов евро. В то же время Сафонова оценивают в 18 миллионов.

Самым дорогим российским игроком является полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Батраков. Его стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. По подсчетам портала Transfermarkt, за это время полузащитник из-за различных повреждений пропустил 604 дня. В среднем он получал около трех травм за сезон.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/2026 Сафонов не провел ни одного официального матча за клуб из Парижа. В ПСЖ у футболиста статус резервного вратаря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости