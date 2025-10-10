Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

Тишковец: Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября

Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября. Срок ее прихода в столицу назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря высотой 3-8 сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10-20 сантиметров», — написал он.

Тишковец отметил, что будущая зима в целом будет «немного мягкой, несуровой». Так, в среднем температура ночью будет составлять минус 8-13 градусов, а днем — минус 2-7 градусов. При этом, уточнил он, не обойдется без периодических волн тепла и холода, а в некоторые дни высота сугробов будет достигать 30-40 сантиметров.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что первый мокрый снег в столице ожидается в ближайшие выходные.