Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:23, 10 октября 2025Экономика

Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

Тишковец: Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября. Срок ее прихода в столицу назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря высотой 3-8 сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10-20 сантиметров», — написал он.

Тишковец отметил, что будущая зима в целом будет «немного мягкой, несуровой». Так, в среднем температура ночью будет составлять минус 8-13 градусов, а днем — минус 2-7 градусов. При этом, уточнил он, не обойдется без периодических волн тепла и холода, а в некоторые дни высота сугробов будет достигать 30-40 сантиметров.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что первый мокрый снег в столице ожидается в ближайшие выходные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Захарова отреагировала на заявление Украины об олимпийском перемирии

    Тренер сборной Ирана по футболу оценил поражение в матче с Россией

    Марочко сообщил о вхождении российских военных в Константиновку

    Зеленский ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве

    Над российским регионом сбили несколько беспилотников

    Зеленский рассказал о своих попытках повлиять на Трампа

    Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов

    Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

    Макрон вновь назначил премьером Франции подавшего в отставку на этой неделе Лекорню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости