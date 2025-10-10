Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 10 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили о первом снеге

Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве может выпасть к выходным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Первый мокрый снег в Москве может выпасть к выходным, 11-12 октября. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«До конца этой недели не исключены осадки в виде мокрого снега. Температура к выходным будет постепенно снижаться: дневная температура воздуха не превысит плюс 10 градусов», — рассказала синоптик.

Однако, по словам Поздняковой, снежный покров в столице пока не сформируется.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал другую дату выпадения первого снега в Москве. По его прогнозам, такие осадки стоит ожидать во вторник-среду, 14-15 октября. Синоптик напомнил, что 14 октября по народному календарю празднуют Покров, а средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Названа цена самой маленькой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости