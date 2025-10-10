Москвичей предупредили о первом снеге

Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве может выпасть к выходным

Первый мокрый снег в Москве может выпасть к выходным, 11-12 октября. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«До конца этой недели не исключены осадки в виде мокрого снега. Температура к выходным будет постепенно снижаться: дневная температура воздуха не превысит плюс 10 градусов», — рассказала синоптик.

Однако, по словам Поздняковой, снежный покров в столице пока не сформируется.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал другую дату выпадения первого снега в Москве. По его прогнозам, такие осадки стоит ожидать во вторник-среду, 14-15 октября. Синоптик напомнил, что 14 октября по народному календарю празднуют Покров, а средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября.