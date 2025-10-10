Экономика
12:14, 10 октября 2025

В Минфине прокомментировали идею повышения налогов для граждан

Первый замглавы Минфина Окладникова назвала просто избыточным повышение НДФЛ
Платон Щукин
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство финансов России не намерено повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), потому что считает, что это «просто избыточно». Таким образом идею повысить сборы с граждан прокомментировала на заседании комитета Госдумы по экономической политике первый замглавы ведомства Ирина Окладникова, передает РИА Новости.

«Мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти дополнительные доходы уже учтены в базовых», — объяснила она.

По словам чиновницы из Минфина, если и дальше завышать НФДЛ в зависимости от доходов, то дифференциация окажется слишком большой, и эффект получится обратный, то есть сборы упадут.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал повысить НДФЛ для богатых россиян до 60 процентов, чтобы было, как во Франции. По его оценке, только эта мера позволит закрыть половину дефицита бюджета на 2025 год.

Одновременно депутат возмутился инициативой повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, потому что фактически это сбор со всех граждан. Также Арефьеву не нравится увеличение сборов с нефтяных компаний. По его мнению, такие расходы бизнес переложит в цену на бензин, а ее переложат в доставку товаров.

