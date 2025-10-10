Россия
10:59, 10 октября 2025Россия

Стало известно о неофициальных «быстрых» обменах пленными между Россией и Украиной

Депутат ГД Саралиев: На фронте иногда происходят неофициальные обмены пленными
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На линии фронта иногда происходят неофициальные обмены между российскими и украинскими командирами. Об этом стало известно из интервью депутата Госдумы Шамсаила Саралиева РБК.

По словам участвующего в обменном процессе парламентария, такие обмены являются «быстрыми», в их рамках стороны обмениваются небольшим количеством пленных — от двух до десяти бойцов.

«Помимо официальных обменов, действительно были, но незначительно и немного, так называемые полевые обмены, когда на линии соприкосновения два командира с разных сторон принимали решение», — рассказал он.

Саралиев подчеркнул, что в большинстве случаев обмены проходят официально и лишь после необходимых согласований и проверок.

Ранее депутат раскрыл детали тайного возвращения двух снайперов из украинского плена в начале спецоперации. По его словам, процедура состоялась посреди минного поля.

Последний на сегодняшний день обмен пленными состоялся 2 октября 2025 года. В его рамках Россия вернула 185 военнослужащих и столько же бойцов передала Украине.

