20:11, 10 октября 2025Наука и техника

Тысячи человек захотели чип от Маска

10 тысяч человек захотели имплант компании Neuralink Илона Маска
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Pleul / АР

Тысячи человек стоят в очереди на получение импланта Neuralink. Об этом сообщает издание The Independent.

Президент Neuralink Донджин Сео рассказал, что в лонг-листе на получение чипа от компании предпринимателя Илона Маска находятся около 10 тысяч человек. Представитель фирмы объяснил, что подать заявку на чипирование может любой желающий через форму в разделе «Реестр пациентов» на сайте Neuralink. Компания открыла эту возможность в 2025 году.

В настоящий момент Neuralink успела установить имплант 12 пациентам. Вероятно, до конца года компания проведет операцию еще 13 нуждающимся. По состоянию на середину 2025 года к операции допускали только кандидатов, имеющих паралич из-за таких проблем, как заболевание двигательных нейронов или травма спинного мозга.

Сразу же после начала проведения операций по чипированию Донджин Сео велел Neuralink разработать собственного робота-хирурга. В противном случае компания просто не успеет чипировать всех желающих. В апреле Маск заявлял, что роботы превзойдут лучших людей-хирургов примерно через пять лет.

В начале октября получивший имплант Neuralink американец Ник Рэй показал, как он управляется с роботизированной рукой. Пациент научился двигать манипулятором, а также сжимать и расслаблять ее пальцы силой мысли.

