10:39, 8 октября 2025Наука и техника

Чипированный Маском пациент научился управлять роботами силой мысли

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Получивший имплант Neuralink американец Ник Рэй научился управляться с роботизированной рукой. Об этом Рэй заявил в своем X.

Ник Рэй — восьмой участник испытаний Neuralink, получивший мозговой имплант. Мужчина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) оказался парализованным ниже шеи. В ролике Рэй показал, как он может управлять движением роботизированного манипулятора, который держит стакан с напитком, и вместе с этим вести разговор с собеседниками.

По словам участника испытаний, он может двигать роботизированной рукой, а также сжимать и расслаблять ее пальцы силой мысли. «Я впервые за много лет надел собственную шляпу! Я сам разогрел куриные наггетсы в микроволновке и поел! Я научился открывать холодильник и снимать и закрывать крышки с банок!» — рассказал о своем успехе пациент Neuralink.

Также Ник Рэй заметил, что поставил рекорд в тесте на ловкость. С помощью новой руки ему удалось переместить по столу 39 объектов за 5 минут. Однако мужчина заметил, что ради освоения новых навыков ему пришлось работать в течение 8 часов каждый день. «Этот проект невероятен, и я так благодарен за то, что стал его частью», — подытожил Рэй.

В начале октября стало известно, что компания Neuralink Илона Маска впервые опубликует исследование о чипировании людей. Научную работу подали в журнал The New England Journal of Medicine.

    Все новости