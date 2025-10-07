Наука и техника
Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей

Neuralink опубликует первую научную работу о чипировании людей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Компания Neuralink Илона Маска впервые опубликует исследование о чипировании людей. Об этом сообщает Bloomberg.

Научная статья была направлена в журнал The New England Journal of Medicine. Президент Неврологического института Барроу и центра клинических испытаний Neuralink Майкл Лоутон заявил, что в материале специалисты фирмы рассказывают о первых трех пациентах, которые получили мозговой имплант.

Согласно открытым данным, компания Маска уже чипировала 12 человек. Однако фирма еще не публиковала данные о своих исследованиях в рецензируемых научных журналах. Авторы Bloomberg отметили, что сторонние эксперты смогут независимо оценить успехи стартапа.

«У Neuralink есть видение того, как использовать связь практически для любого человека, которому это может понадобиться», — подчеркнул Лоутон. Однако он считает, что компания еще далека от того, чтобы предлагать свои услуги здоровым людям. «Специалисты Neuralink очень тщательно сосредоточились на пациентах с ограниченными возможностями», — заключил эксперт.

В конце сентября стало известно, что Neuralink планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли человека в текст.

