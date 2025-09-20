Илон Маск захотел чипировать людей для чтения мыслей

Компания Маска Neuralink запланировала исследование по чтению мыслей

Компания Илона Маска Neuralink Corp планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли человека в текст. Об этом пишет Bloomberg.

Добровольцам с нарушением речи имплантируют чип, который с помощью искуственного интеллекта будет преобразовывать их мысли в электрические сигналы и передавать на внешние устройства. Президент компании Диджей Со отметил, что в будущем такие чипы будут считывать мысленную речь даже быстрее, чем человек сможет эти мысли выразить словами.

Импланты от Neuralink рассчитаны на людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями или перенесшими инсульт. Такие пациенты способны мыслить, но некоторые не могут контролировать движения рта, чтобы произносить слова.

В июне Маск рассказал, что добровольцы с мозговыми чипами от Neuralink уже могут управлять компьютером силой мысли — писать тексты, общаться в интернете и даже играть в видеоигры. Он также раскрыл, что задумал подключить обездвиженных пациентов к роботам Tesla Optimus, что потенциально позволит людям восстановить полную функциональность тела.