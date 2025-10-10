Мир
17:58, 10 октября 2025

Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Пережившая покушение мэр немецкого города Хердекке Ирис Штальцер рассказала, как 17-летняя приемная дочь пытала ее в подвале собственного дома. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

«Штальцер рассказала полиции, как все произошло: ее приемная дочь часами пытала ее в подвале дома», — пишет издание.

По информации издания, девушка пыталась при помощи дезодоранта и зажигалки поджечь волосы и одежду потерпевшей, при этом она говорила, что хочет таким образом отомстить. Отмечается, что мотив мести пока остается неясным. Как Штальцер добралась из подвала до гостиной, где ее обнаружили, неизвестно.

В Bild также рассказали, что полиция нашла один из ножей, при помощи которого было совершено нападение, в рюкзаке 15-летнего приемного сына мэра. Там же нашли окровавленную одежду 17-летней девушки.

На Штальцер напали 7 октября. Она получила множественные ножевые ранения. 57-летняя женщина была найдена возле своего дома, о происшествии правоохранительным органам сообщили ее дети. Сына политика увели в наручниках.

