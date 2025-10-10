Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 10 октября 2025Мир

Первая леди США оказала содействие возвращению российской девочки с Украины

Дмитриев: Мелания Трамп посодействовала возвращению российской девочки с Украины
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп оказала содействие по возвращению российской девочки с Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РБК.

«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей», — рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее супруга Дональда Трампа направила российскому лидеру письмо о якобы похищенных украинских детях. В нем первая леди США попросила защитить их и помочь вернуться домой. Позже она сообщила, что получила ответ от политика.

Трамп также выразила надежду, что в скором времени на Украине воцарится мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости