Первая леди США оказала содействие возвращению российской девочки с Украины

Дмитриев: Мелания Трамп посодействовала возвращению российской девочки с Украины

Первая леди США Мелания Трамп оказала содействие по возвращению российской девочки с Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РБК.

«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей», — рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее супруга Дональда Трампа направила российскому лидеру письмо о якобы похищенных украинских детях. В нем первая леди США попросила защитить их и помочь вернуться домой. Позже она сообщила, что получила ответ от политика.

Трамп также выразила надежду, что в скором времени на Украине воцарится мир.