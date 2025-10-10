Из жизни
00:30, 10 октября 2025Из жизни

Племянник расправился с дядей из-за караоке

Bangkok Post: В Таиланде племянник убил дядю из-за караоке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sawang Rescue

В Таиланде племянник напился с дядей, а потом расправился с ним. Об этом сообщает Bangkok Post.

59-летний Тхиан и его 40-летний племянник Артхит выпивали и пели в караоке в понедельник, 6 октября. Как рассказал Артхит, напившись, дядя стал грубить ему, а потом вырвал у него из рук микрофон. Это окончательно вывело мужчину из себя. Он схватил лежавшую рядом пневматическую винтовку и начал бить Тхиана по голове.

Когда дядя потерял сознание, племянник схватил нож и ударил его в шею. Прибывшим на место происшествия полицейским Артихт сразу же признался в содеянном. Его заключили под стражу до окончания суда.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина попытался расправиться с соседом по квартире. Для этого американец решил использовать арбалет.

