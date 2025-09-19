Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

В США пожилой мужчина назвал соседа паразитом и выстрелил в него из арбалета

В США пожилой мужчина попытался расправиться с соседом по квартире при помощи арбалета. Об этом сообщает CBS News.

Житель штата Флорида 61-летний Джордж Генри Бальбони напал на 69-летнего соседа после серии конфликтов. Бальбони выманил пенсионера к автомобилю на территории участка, а затем назвал паразитом и выстрелил в него из арбалета, но промахнулся: стрела лишь слегка задела ухо.

После неудачного выстрела между мужчинами завязалась драка, в ходе которой пострадавший отобрал арбалет и ударил им нападавшего, свалив того на землю. Оба были доставлены в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Бальбони арестовали. В ходе допроса выяснилось, что мужчины уже несколько раз крупно ссорились. Последний инцидент произошел после того, как сосед обнаружил в мусоре Бальбони бутылку водки. Бальбони признался в содеянном и заявил, что не испытывает раскаяния.

Ранее сообщалось, что в Японии 65-летний мужчина из провинции Фукуока попытался задушить соседа по комнате в доме престарелых. Полицейским он объяснил, что хотел начать новую жизнь в тюрьме.