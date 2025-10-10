Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

Кантри-певица Ким Золсиак-Бирманн удалила дочери Ариане веснушки против ее воли

Телезвезда Ариана Бирман рассказала, что мать, популярная кантри-певица Ким Золсиак-Бирманн удалила ей веснушки против ее воли. Видео с признанием появилось на странице девушки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя дочь знаменитости рассказала, что при создании макияжа обязательно рисует на лице веснушки. «Каждый раз, когда я это делаю, я думаю о том, как их обожала, пока моя мама не избавила меня от них, когда мне было 14 лет», — заявила Бирман.

По словам девушки, в то время мать часто водила ее на процедуры по уходу за лицом. Спустя несколько посещений она начала замечать, что веснушки стали исчезать. Бирман решила поинтересоваться у косметолога, почему их практически не осталось. «Твоя мама сказала мне, что они тебе не нравятся, и ты хочешь, чтобы я удалила их с помощью с помощью лазера», — процитировала она слова специалиста.

Наследница певицы добавила, что недавно созванивалась с матерью и напомнила ей об этом. «Она просто рассмеялась», — посетовала девушка.

