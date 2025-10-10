Вероятность затопления Петербурга и Ростова оценили

Климатолог Кокорин: Российским городам не грозит великий потоп

Ни Санкт-Петербургу, ни Ростову-на-Дону не грозит великий потоп. О вероятности того, что российские города скроются под водой, в беседе с «Комсомольской правдой» порассуждал климатолог, сотрудник фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

За последние годы уровень воды в Мировом океане вырос на 30 сантиметров, к концу XXI века, по прогнозам ученых, он поднимется еще примерно на метр. Однако в ближайшие сто лет Россия не столкнется с катастрофическими затоплениями, уверен климатолог. Прибывающая вода будет распределена по планете неравномерно: в тропиках океан поднимется на полтора метра, а в средних широтах и севернее лишь на полметра. Именно настолько поднимется уровень океана в районе Владивостока. Однако город регулярно выдерживает штормовые накаты высотой намного выше 0,5 метра, поэтому грядущий подъем воды жители не заметят, объяснил Кокорин.

Для Ростова-на-Дону или городов на побережье Азовского моря такой сценарий и вовсе кажется специалисту «странным». «Азовское море мелкое. Гидрологический режим тесно связан с ситуацией в реке Дон, а вовсе не с ростом уровня океана. Вообще, в России как таковых низинных мест, где стоит бояться роста уровня моря, по сути и нет», — рассказал Кокорин. Для Санкт-Петербурга подъем уровня воды на полметра также не представляет опасности. «Это ничто, нечего даже говорить, дамба с легкостью справится», — отметил климатолог.

При этом для Юго-Восточной Азии такой показатель может грозить серьезными подтоплениями и потерей плодородных земель. По словам собеседника газеты, на фоне половодья миллионы местных жителей могут лишиться дома, а некоторые государства, как например Кирибати, просто исчезнут. Самый жесткий вариант развития событий предполагает разрушение льдов Антарктиды и подъем Мирового океана на 15 метров. В таком случае вода поднимется на три-шесть метров в тропиках и на полтора метра в средних широтах. Но случится это не раньше чем в XXII веке, успокоил Кокорин.

Ранее океанолог Филипп Сапожников заявил об угрозе затопления Ростова-на-Дону, северных станиц Кубани и части Адлера. Кроме того, поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк.