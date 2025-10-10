Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 10 октября 2025Силовые структуры

Проникший на территорию России боец ВСУ заслушал приговор

Украинского военнослужащего осудили за террористический акт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Украинского военнослужащего осудили за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

Как установил суд, ночью 14 февраля 43-летний Михаил Гордеев, вооруженный автоматом и гранатами, совместно с другими военнослужащими своего подразделения на бронетранспортере незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. Он проследовал в село Малая Локня для его блокирования и удержания под вооруженным контролем.

Вместе с сослуживцами оборудовал наблюдательно-огневую позицию, с которой затем противодействовал российским войскам, запугивал местное население применением оружия и принимал меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти.

Через три недели он был задержан российскими военнослужащими и до приговора содержался под стражей.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что обстрел ВСУ гражданских в Белгородской области сочли террористическим актом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости