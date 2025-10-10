Проникший на территорию России боец ВСУ заслушал приговор

Украинского военнослужащего осудили за террористический акт в Курской области

Украинского военнослужащего осудили за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

Как установил суд, ночью 14 февраля 43-летний Михаил Гордеев, вооруженный автоматом и гранатами, совместно с другими военнослужащими своего подразделения на бронетранспортере незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. Он проследовал в село Малая Локня для его блокирования и удержания под вооруженным контролем.

Вместе с сослуживцами оборудовал наблюдательно-огневую позицию, с которой затем противодействовал российским войскам, запугивал местное население применением оружия и принимал меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти.

Через три недели он был задержан российскими военнослужащими и до приговора содержался под стражей.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

