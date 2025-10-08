Обстрел ВСУ гражданских в Белгородской области сочли террористическим актом

СК возбудил уголовное дело о терроризме из-за обстрела ВСУ Белгородской области

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданского населения Белгородской области возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, обстрел ВСУ привел к гибели двух мужчин и женщины, не менее 9 мирных жителей получили ранения. Следователи и криминалисты на месте фиксируют обстоятельства преступления. В ходе расследования планируют установить лиц, отдавших преступные приказы.

Ранее военблогер с позывным Ветеран рассказал, что ВСУ целенаправленно били ракетами по жилому сектору населенного пункта Маслова Пристань в Белгородской области. В результате удара был разрушен спорткомплекс.