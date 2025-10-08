Появились новые кадры масштабных разрушений после ракетного удара по российскому региону

Появились новые кадры масштабных разрушений после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Маслова Пристань в Белгородской области. Снимки опубликовал в Telegram военблогер с позывным Ветеран.
Он отметил, что ВСУ целенаправленно били ракетами по жилому сектору в регионе. Судя по выложенным фото, в одном из поврежденных жилых домов по всему фасаду оказались выбиты стекла, а осколки пробили стены.
Также на снимках видны серьезные разрушения в спортивном комплексе.
Маслова Пристань попала под удар ВСУ утром в среду, 8 октября. Жертвами атаки стали три человека, еще один пострадал. Под завалами спорткомплекса могут оставаться люди.