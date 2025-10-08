Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 8 октября 2025Россия

Появились новые кадры масштабных разрушений после ракетного удара по российскому региону

Военблогер с позывным Ветеран опубликовал фото разрушений в Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Появились новые кадры масштабных разрушений после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Маслова Пристань в Белгородской области. Снимки опубликовал в Telegram военблогер с позывным Ветеран.

Он отметил, что ВСУ целенаправленно били ракетами по жилому сектору в регионе. Судя по выложенным фото, в одном из поврежденных жилых домов по всему фасаду оказались выбиты стекла, а осколки пробили стены.

Также на снимках видны серьезные разрушения в спортивном комплексе.

Маслова Пристань попала под удар ВСУ утром в среду, 8 октября. Жертвами атаки стали три человека, еще один пострадал. Под завалами спорткомплекса могут оставаться люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости