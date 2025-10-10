Наука и техника
Путин анонсировал появление новых видов оружия

Путин: В России могут объявить о появлении новых видов оружия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

В ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. Новые системы анонсировал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, испытания новых изделий идут успешно.

Ранее в октябре президент заявил, что в России ведут работы над новыми системами гиперзвукового оружия. Путин напомнил, что у Вооруженных сил (ВС) страны уже есть гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Авангард».

В сентябре российский лидер рассказал об улучшении характеристик оружия и военной техники с учетом опыта специальной военной операции.

В августе Путин заявил о создании первого серийного комплекса с баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Система уже поступила в распоряжение ВС. Он подчеркнул, что «серия заработала».

