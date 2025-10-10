Путин оценил отказ США по ДСНВ

Путин: Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России

Отказ США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет не критичен для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, сообщает ТАСС.

Российский лидер выразил мнение, что времени для продления ДСНВ достаточно, если будет на это добрая воля.

Он отметил, что договориться с США по ДСНВ будет «приемлемо и полезно», поскольку в противном случае ничего не останется в области сдерживания вооружений.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, Россия не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ. Однако, по его словам, Москва тщательно отфиксировала публичный сигнал президента США Дональда Трампа.