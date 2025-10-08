Мир
В МИД России ответили на вопрос о реакции США на инициативу по ДСНВ

Рябков: Россия не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия не получала официальной реакции США на инициативу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы, разумеется, публичный сигнал самого президента США [Дональда Трампа] и пресс-секретаря Белого дома [Кэролайн Левитт], который на ту же тему был сформулирован за несколько дней до этого, тщательно отфиксировали», — отметил он.

По словам замглавы МИД РФ, президент России Владимир Путин изложил все приоритеты и подходы в своем выступлении перед участниками оперативного совещания с членами Совета безопасности 22 сентября и в ходе форума на Валдае.

Ранее Рябков заявил, что третий раунд переговоров с США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должен состояться до конца осени. Дипломат уточнил, что точные даты сейчас обсуждаются.

