15:27, 10 октября 2025Россия

Путин порассуждал о последствиях распада СССР

Путин: Большинство людей не понимали последствий распада СССР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Большинство людей не понимали последствий распада СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Когда распускали Советский Союз и объявили о создании СНГ, я думаю, что подавляющее большинство граждан наших стран не очень понимали, что происходит. Было СССР, стало СНГ», — сказал глава государства.

По его словам, люди думали, что по сути мало что-либо поменяется. Однако, подчеркнул он, все поменялось кардинально.

Ранее Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Глава государства тогда заявил, что Запад после развала Союза хотел навязать россиянам свои правила.

