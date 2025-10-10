Путин заявил о проблемах в сфере миграции

Президент России Путин заявил, что проблем в сфере миграции много

В России много проблем в сфере миграции, граждане сами на них указывают. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Но тем не менее проблем здесь много. И граждане Российской Федерации нам указывают на эти проблемы. И, прежде всего, мы должны думать о гражданах нашей страны», — сказал глава государства.

Он также заявил, что Россия заинтересована в рабочей силе, но мигранты должны быть законопослушными.

Ранее Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций допустил отмену патентной системы для мигрантов. Глава государства отреагировал на предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Депутат, в свою очередь, выразил надежду, что соответствующий законопроект депутаты примут уже в осеннюю сессию.