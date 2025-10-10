Раскрыта схема сокрытия налогов на 260 миллионов экс-главой российской стройкомпании

В Красноярске экс-глава стройфирмы задержан за сокрытие налогов на 260 млн

В Красноярске задержан бывший глава строительной компании за придуманную схему сокрытия налогов на 260 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Также задержан партнер бизнесмена. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и части 2 статьи 187 УК РФ («Изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств»). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год глава компании организовал схему уклонения от налогов на сумму более 260 миллионов рублей. Для этого он также организовал изготовление фиктивных договоров и счетов-фактур, с помощью которых незаконно занижались суммы НДС и налога на прибыль.

Кроме того, при помощи второго подозреваемого для реализации схемы они осуществили фиктивный перевод 10 миллионов рублей между счетами своих фирм за неоказанные услуги.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы постановил изъять в доход государства имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева общей стоимостью 41,94 миллиарда рублей.