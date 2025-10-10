Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:02, 10 октября 2025Мир

Раскрыты роли спецпосланника и зятя Трампа в урегулировании конфликта в Газе

Politico: Переговоры по Газе зашли в тупик, пока не вмешались Уиткофф и Кушнер
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа на этой неделе зашли в тупик, пока в них не вмешались спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Все шло очень медленно. Не было никакого желания идти на уступки по ключевым вопросам», — рассказал один из источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным источников, после прибытия Кушнера и Уиткоффа в Шарм-эль-Шейх переговорный процесс заметно ускорился, а стороны проявили готовность принять предложенные условия. Их появление, как отмечается, свидетельствует о возросшем давлении со стороны администрации Трампа на Израиль и ХАМАС.

Сообщается, что Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле на выходные, чтобы убедиться в реализации первого этапа мирной сделки по Газе.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного главой Белого дома. Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    СК рассказал версию пропажи семьи в Красноярском крае

    На Украине перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости