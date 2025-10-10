Мир
22:47, 10 октября 2025Мир

Россия осудила удары США по кораблям вблизи Венесуэлы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Россия осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат назвал подобные атаки нарушением международного права и прав человека.

«Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят», — возмутился Небензя.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. По их данным, корабль был связан с незаконным оборотом наркотиков и террористическими организациями.

