Россия осудила удары США по кораблям вблизи Венесуэлы

Небензя: РФ осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы

Россия осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат назвал подобные атаки нарушением международного права и прав человека.

«Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят», — возмутился Небензя.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. По их данным, корабль был связан с незаконным оборотом наркотиков и террористическими организациями.

