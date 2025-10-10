Мир
09:09, 10 октября 2025Мир

Россия раскрыла отношение к Нобелевской премии мира для Трампа

Ушаков: Россия поддержала бы присуждение Трампу Нобелевской премии мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия поддержала бы присуждение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал он.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, шансы Трампа на получение Нобелевской премии мира не очень высоки. Он объяснил, что Нобелевский комитет довольно либерально настроен, и Трамп для них чужой и даже во многом враждебный по взглядам политик.

Ранее стало известно, что Трамп торопится заключить сделку между Израилем и ХАМАС по сектору Газа, чтобы успеть повлиять на решение по присуждению Нобелевской премии мира. Уточняется, что глава Белого дома также оказал давление на правительство Норвегии в данном вопросе.

    Все новости