Россиян предупредили об удержании долгов по налогам из зарплаты

Адвокат Земсков заявил, что удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника

Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или переплаты. Об этом рассказал адвокат Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, для реализации этой меры необходимо решение суда, а после исполнительный лист передают приставам.

Земсков уточнил — если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган имеет право направить исполнительный документ на работу должника самостоятельно, не обращаясь в службу судебных приставов.