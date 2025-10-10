Экономика
Россиян предупредили об удержании долгов по налогам из зарплаты

Адвокат Земсков заявил, что удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Удержание неуплаченных налогов из зарплаты должника возможно, однако у последнего есть право на защиту и оспаривание подобных действий в случае ошибки или переплаты. Об этом рассказал адвокат Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, для реализации этой меры необходимо решение суда, а после исполнительный лист передают приставам.

Земсков уточнил — если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган имеет право направить исполнительный документ на работу должника самостоятельно, не обращаясь в службу судебных приставов.

